Bannerskandal auf der Schützi – Fans des FC Schaffhausen vor Gericht: «Der Spruch war daneben» 2019 hielten sie auf der Schützenwiese ein Banner hoch mit dem Text: «Winti Fraue figgä und verhaue». Jetzt stehen die sechs Fans des FC Schaffhausen vor dem Bezirksgericht Winterthur. UPDATE FOLGT

Die Angeklagten bestritten vor Bezirksgericht Winterthur, dass ihr Banner eine Aufforderung zu körperlicher und sexueller Gewalt an Frauen war. Foto: Madeleine Schoder

Die sechs Fans des FC Schaffhausen, die sich am Dienstag vor dem Winterthurer Bezirksgericht verantworten müssen, haben sich in der Befragung für einmal wortkarg gegeben. So ein Spruch gehe natürlich nicht, sagten sie übereinstimmend.

«Winti Fraue figgä und verhaue» stand auf dem Transparent, das die sechs jungen Männer bei einem Match in Winterthur hochhielten, die Schrift in Gelb-Schwarz, den Schaffhauser Clubfarben.

Bei der Befragung vor Gericht wollten sie jedoch nicht richtig über ihre Aktion reden. Das sei keine schöne Sache gewesen, sagte einer von ihnen. «Eine dumme Idee». So ein Spruch gehe natürlich nicht.

Dass das eine Aufforderung zu körperlicher und sexueller Gewalt an Frauen war, finden sie aber nicht. Jeder sei doch gegen Gewalt an Frauen. Das Ganze sei von den Medien einfach falsch aufgenommen worden. Wer das als Aufforderung zu Gewalt verstehe, sei noch dümmer als der, der den Spruch geschrieben habe.

Keiner der sechs will das 15 Meter lange Banner gemalt und es im Mai 2019 ins Stadion Schützenwiese gebracht haben. Alle betonten, sie hätten das Banner nur gehalten, oder nicht einmal das.

Die Staatsanwaltschaft beantragt, die jungen Männer wegen öffentlicher Aufforderung zu Verbrechen oder zur Gewalttätigkeit zu verurteilen. Dafür sollen sie mit bedingten und teilweise auch mit unbedingten Geldstrafen sowie Bussen bestraft werden. Die sechs Schweizer sind zwischen 21 und 28 Jahre alt und wohnen bis auf eine Ausnahme aus Frauenfeld alle in der Region Schaffhausen.

Die Staatsanwaltschaft hatte nach dem Match ursprünglich Ermittlungen gegen sieben Männer eingeleitet, darunter auch gegen den damaligen Sicherheitschef des FC Schaffhausen. Die Ermittlungen gegen ihn wurden aber eingestellt, da ihm gemäss Staatsanwalt kein strafrechtlich relevantes Verhalten nachgewiesen werden konnte.

FC Schaffhausen verurteilt den Spruch «aufs Schärfste»

Am Tag nach dem Match betonten die Schaffhausen-Fans auf Twitter, dass das Ganze nur eine Reaktion auf eine Äusserung von Winterthurer Fans gewesen sei. Diese hatten auf einem Transparent geschrieben, dass ihre Frauenmannschaft mehr Fans habe als der FC Schaffhausen.

Der FC Schaffhausen distanzierte sich am Tag nach dem Spiel von der Aktion und verurteilte sie in einer Mitteilung «aufs Schärfste». Solche Transparente dürften nicht toleriert werden.

