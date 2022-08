Bulli-Treffen – Fans von kultigem VW-Blech fahren in Rorbas vor 120 Büssli und ihre Besitzer kamen am Wochenende zum 2. Unterländer VW-Bulli-Treffen nach Rorbas: eine ebenso bunte wie verwegene Gemeinschaft. Beatrix Bächtold

Dominique in seinem blauen Bulli mit Jahrgang 1966. Foto: Christian Merz

Beim Schützenhaus Rorbas unterhält sich ein Grüppchen in Bulli-Latein, während der Gewitterregen auf das Vordach prasselt. Unter ihnen ist Robi Roth aus Reinach im Kanton Aargau. Schon als Kind schaute er den bunten Fahrzeugen nach. In der Zeit des Wirtschaftswunders verkörperte ein VW-Büssli Mobilität und Freiheit. An die Adria mit Kind und Kegel, Kochgelegenheit, Klo und Radio. «Was für eine Errungenschaft. Aber der Bubentraum blieb lange unerschwinglich für mich», sagt er.