Jenni deckt auf – Farm to table – vom Hof direkt auf den Tisch Wer im Hofladen einkauft, verspürt mehr Freude im Gaumen. Unser Autor Martin Jenni verrät seine Lieblinge. Martin Jenni

Hühner, Schweine und Salers-Rinder flanieren auf den weitläufigen Weiden: Cyrill Süess, Kathrin Tritten und Sohn Maurus auf ihrer Weidefarm in Ballwil LU. Foto: Stefano Schröter

Lebensmittelfundamentalismus ist mir fremd. Ich suche einfach nur nach guten Produkten, und die finde ich bei den Bäuerinnen und Bauern in ihren Hofläden oder auf dem kleinen Quartiermarkt in der Stadt. Ein Einkauf dauert bei mir je nach dem drei Stunden. Zwei für den Einkauf, eine für den Aperitif, und die Pflicht wird zur Kür. Eine weitere Möglichkeit ist das Gemüseabonnement, das in verschiedenen Städten der Schweiz angeboten wird, mit dem die saisonalen Produkte vom Bauernhof direkt ins Quartier kommen. Probieren Sie es aus. Sie werden sich rasch daran gewöhnen und wollen gar nicht mehr ohne Abo sein.