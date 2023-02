Narren melden sich zurück – Fasnacht in Bassersdorf lockt nach Zwangspause 13’000 Besucher an Erstmals seit drei Jahren konnte der grosse Umzug in Bassersdorf wieder stattfinden. Fasnächtler und Publikum feierten entsprechend ausgelassen. Manuel Navarro

Die Guggenmusik Kookaburra aus Bassersdorf und Nürensdorf marschierte am Umzug direkt hinter den Einschellern. Foto: Sibylle Meier

Eine «Full-Size-Fasnacht» sollte es dieses Jahr wieder in Basserdorf geben, sagte Obernarr Rolf Zemp vom Fasnachtskomitee Bassersdorf im Vorfeld. Und er hatte nicht zu viel versprochen, wie sich am Sonntag zeigte. Es war der erste grosse Fasnachtsumzug, nachdem die Pandemie diesen 2021 und 2022 verunmöglicht hatte. Und das Publikum kam in Scharen. «Wir schätzen, dass etwa 13’000 Personen an die Fasnacht in Bassersdorf gekommen sind», bestätigt Zemp. Das sei nach zwei Jahren Pause viel, noch mehr Publikum pilgerte früher für den Narrenumzug nur nach Bassersdorf, wenn das Wetter sich von seiner besseren Seite gezeigt hat. Dann verfolgten rund 15’000 Personen die Parade aus Fasnachtswagen und Guggenmusiken.