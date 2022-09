Bilanz im Jahr 2022 – Fast 260'000 Blitze gingen im Sommer nieder Die Zahl erscheint auf den ersten Blick als recht hoch. Doch die Statistik beweist: In anderen Jahren hat es viel mehr am Himmel geblitzt.

Der Sommer in diesem Jahr ist punkto Blitzen eher unterdurchschnittlich ausgefallen – Gewitter über Zürich. (Archivbild) Foto: Alessandro Della Bella (Keystone/Archiv)

Genau 258'642 Blitze zischten im am Donnerstag zu Ende gegangenen meteorologischen Sommer auf die Schweiz herab. Am meisten blitzte es im Juni, nämlich knapp 124'000 Mal. Die meisten Blitze kamen mit 39'018 im Kanton Bern zusammen.

Die höchste Blitzdichte erreichten die Nordwest-, die Zentral- und die Ostschweiz, wie der Wetterdienst Meteonews am Freitagabend mitteilte. Unterteilen lässt sich demnach die Sommerblitz-Bilanz 2022 in 225'189 Erdblitze, die irgendwo einschlugen. 33'462 blieben als Wolkenblitze exklusive Angelegenheit des Himmels.

Der Tag mit den meisten Blitzen war der 5. Juni mit nicht weniger als 23'580 Entladungen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das allerdings bescheiden: 2021 gab es am 20. Juni knapp 48'000 Blitze.

Überhaupt kann der Sommer 2022 mit der Blitzbilanz nicht brillieren. Er zeigte sich eher unterdurchschnittlich. 2021 zählte Meteonews den Angaben zufolge rund 440'000 Blitze. 2021 gab es 210'000 Entladungen und 2019 etwa 336'000.

Am meisten Tage mit Blitzen des Sommers 2022 zählte der Kanton Graubünden mit 46 gefolgt vom Kanton Bern und dem Tessin mit je 44. Den stärksten Blitz registrierte Meteonews am Nachmittag des 25. Juli mit 307'500 Ampere in Grüsch GR.

Die höchste Blitzdichte wies die Gemeinde Gottlieben TG auf mit 61,7 Entladungen pro Quadratkilometer gefolgt von Ermatingen TG, wo 38 der Wetterphänomene niedergingen.

