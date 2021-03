Kloten-Blick: EHC gegen Academy – (Fast) alles reduziert sich

auf die letzten zwei Runden Am Sonntag endet die Qualifikation der Swiss League. Erst drei von zwölf Positionen sind vergeben. Für Kloten geht es am Freitag gegen die Academy um Platz 1. Roland Jauch

Robin Figren (Nummer 28) ist mit 27 Goals Klotens bester Torschütze. Hier beschäftigt der Schwede die Langenthaler Hintermannschaft mit Torhüter Pascal Caminada . Foto: Leo Wyden

Am Mittwoch nächster Woche erlebt das Schweizer Eishockey eine Premiere: Zum ersten Mal in diesem Land wird ein Vor-Playoff gespielt. Und zwar in der zweithöchsten Liga, der Swiss League. Bis die National League mal ihre Qualifikation abgeschlossen hat, dauert es noch.

Als das Playoff in der Schweiz laufen lernte, begann es 1985/86 mit Halbfinals und best of 3, später wurde auf Viertelfinals ausgedehnt, auf best of 5 – und schliesslich best of 7. Nun sind erstmals nicht die besten acht Teams nach der Qualifikation für das Playoff qualifiziert, sondern «erst» die besten sechs Mannschaften.