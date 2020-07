Trotz Hunderten Proben – Fast keine positiven Corona-Tests mehr am Spital Bülach Das Spital Bülach testete in den vergangenen Wochen so viele Personen auf Covid-19 wie noch nie zuvor. Die aktuelle Situation ist aber nicht vergleichbar mit jener im März. Flavio Zwahlen

Das Zelt, welches zu Beginn der Pandemie vor der Notfallstation des Spitals Bülach aufgebaut wurde und als Wartebereich für Personen mit Corona-Symptomen diente, wurde aufgrund des Rückgangs der Fallzahlen nach einigen Wochen wieder entfernt. Foto: Balz Murer

Ein Blick in die Statistik zeigt: Am Spital Bülach wurden in den vergangenen Wochen durchschnittlich mehr Personen pro Tag auf das Coronavirus getestet als noch im März und April. Trotzdem ist die aktuelle Situation nicht vergleichbar mit jener im Frühling. Damals wurden in der Schweiz täglich rund 1000 Neuinfektionen gemeldet. Aktuell schwankt diese Zahl zwischen 25 und 150. Thomas Langholz, Leiter Kommunikation und Marketing am Spital Bülach, sagt: «Das heisst, auch wenn derzeit viel getestet wird, sind die Krankheitsfälle nicht mit den Hochzeiten der Pandemie zu vergleichen.» Von den rund 250 Personen, die zwischen 23. März und 5. April in Bülach auf Covid-19 getestet wurden, waren deren 38 Personen positiv. Zum Vergleich: Zwischen 15. und 28. Juni wurden im Unterländer Spital 330 Corona-Tests durchgeführt, wovon lediglich deren 5 positiv ausgefallen sind. Langholz fügt hinzu: «Aufgrund schnellerer Abstriche sowie baldigeren Testergebnissen können heute insgesamt mehr Tests durchgeführt werden.»