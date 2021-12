«Todesschuss»-Bemerkung sorgt für Wirbel – Fauci fordert sofortige Entlassung von Fox-Moderator Die Angriffe des Senders auf den Corona-Berater des US-Präsidenten häufen sich. Nun empört sich Fauci in einer Rede und prangert den «Wahnsinn» an.

Anthony Fauci: «Das zeigt, welcher Wahnsinn diese Gesellschaft regiert.» Foto: Keystone

Anthony Fauci ist sich Attacken aus dem rechten Lager längst gewohnt. Als Berater von Ex-Präsident Donald Trump wurde er immer wieder von Impfgegnern und sogar von Trump selbst angefeindet. Nun, wo der Immunologe Joe Biden zur Seite steht, sind die Angriffe noch zahlreicher geworden. Für Fauci ist jetzt offenbar eine Grenze überschritten worden. Gegenüber CNN forderte er die sofortige Entlassung von Fox-News-Moderator Jesse Watters.

Was war passiert? Watters hatte bei einer konservativen Studenten-Konferenz die Teilnehmer ermuntert, ein überfallartiges «Ambush-Interview» mit Fauci zu führen, um so viralen Content zu erzeugen, der dann auf «Fox News» oder anderen rechtsgerichteten Sendern gezeigt werden könne. Dabei äusserte Watters sich sehr martialisch: «Und dann setzt man den Todesschuss. Den Todesschuss? Aus dem Hinterhalt? Tödlich. Weil er es nicht kommen sieht.»

Fauci zeigte sich angewidert von Watters Bemerkungen: «Das Einzige, was ich in diesen zwei Jahren jemals getan habe, ist, die Menschen zu ermutigen, sich impfen zu lassen, in der Öffentlichkeit vorsichtig zu sein, eine Maske zu tragen.» Und nun gebe es da draussen jemanden, der sage, dass die Leute ihm den Todesschuss geben sollen. «Das zeigt, welcher Wahnsinn diese Gesellschaft regiert. Der Mann sollte an Ort und Stelle gefeuert werden.»

Er sei sich aber im Klaren, so Fauci, dass «Fox News» nicht reagieren werde. Der Sender sprach denn auch in einer Stellungnahme von einer «Metapher» für knallharte Fragen, die Watters verwendet habe.

Der unkommentierte Mengele-Vergleich

Vor einigen Wochen bereits hatte sich Fox-Moderatorin Lara Logan an Fauci abgearbeitet – und mit einem Vergleich heftige Kritik geerntet. Sie setzte Fauci mit dem Nazi-Kriegsverbrecher Josef Mengele gleich. Dieser hatte als Lagerarzt im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau Experimente an inhaftierten Juden durchgeführt.

Damals ärgerte Fauci sich, weil der Sender Logans Auslassungen nicht kommentiert hatte. Der Virologe sagte: «Es wundert mich, dass sie so etwas sagen konnte, ohne dass es zu Disziplinarmassnahmen kommt.»

nlu

Fehler gefunden?Jetzt melden.