Fussball 2. Liga interregional – FC Bassersdorf: erhobenen Hauptes nach unten Dem Team von Trainer Gianni Lavigna fehlte für den Ligaerhalt nur ein Tor oder ein Punkt. Das letzte Spiel ging gegen Uzwil, das in die 1. Liga aufsteigt, 1:2 verloren. Markus Wyss

Trotz Abstieg: Der FC Bassersdorf war auch nach Spielschluss eine Einheit. Foto: Francisco Carrascosa

Das zweite Bassersdorfer Abenteuer in der 2. Liga interregional ging nach zwei Saisons zu Ende. Wenig fehlte, und der 1968 gegründete Verein hätte seinen Aufenthalt um eine Spielzeit verlängern können. Ein Unentschieden im letzten Saisonspiel in der Gruppe 6 gegen das als Tabellenführer angereiste Uzwil hätte den Unterländern genügt. Sie gingen gar in der 40. Minute durch ein wunderschönes Tor, auch in der Entstehung, durch Fabio Borges Carvalho in Führung. Aber Uzwil, das für den Aufstieg in die 1. Liga einen Sieg in Bassersdorf brauchte, konnte das Skore dank zwei Goals in der 53. und in der 69. Minute in einen 2:1-Auswärtssieg umwandeln.