Fussball: 3:5-Niederlage – FC Bassersdorf unterliegt Aufsteiger und bleibt Letzter Der Unterländer Zweitligist führt nach einer starken ersten Halbzeit beim FC Herrliberg 2:0. Danach kassieren die Gäste fünf Gegentore innert 28 Minuten und bleiben somit auch nach vier Spielen punktlos. Markus Wyss

Unter Druck: Hier klärt Bassersdorfs Erzan Murtisi vor Lenny Brauchli. Doch mit ihrem intensiven Pressing provozieren die laufstarken Herrliberger Ballverluste ihrer Unterländer Gäste.

Foto: Michael Trost

Ein Wechselbad der Gefühle erleben die Bassersdorfer derzeit. 2021 noch in der 2. Liga interregional, sicherten sie sich zwölf Monate später den Verbleib in der regionalen 2. Liga erst in der zweitletzten Runde. In der aktuellen Spielzeit soll es besser werden. «Wir wollen uns souverän etablieren und insbesondere die jungen Spieler weiterentwickeln», sagte Trainer Kevin Bär vor dem Saisonbeginn.