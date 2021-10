Fussball: 2:4-Schlappe im Kellerduell – FC Brüttisellen-Dietlikon erleidet Schiffbruch Das Team des neuen Trainers Victor Dionisio ist nach der Heimniederlage gegen das ebenfalls abstiegsgefährdete Phönix Seen auf den letzten Tabellenplatz der 2.-Liga-Gruppe 2 abgerutscht. Markus Wyss

Joao Pereira Almeida (rechts) und seine Teamkollegen von Brüttisellen-Dietlikon konnten gegen Phönix Seen (links Gian Bänninger) nicht punkten. Foto: Balz Murer

Acht Punkte Differenz betrug der Abstand von Brüttisellen-Dietlikon auf Phönix Seen vor der Partie. Die Unterländer belegten den zweit- und die Winterthurer den drittletzten Platz in der Gruppe 2. Diese Ränge bedeuten Ende Saison wohl den Abstieg in die 3. Liga.