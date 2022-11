Fussball, 2. Liga – FC Bülach glänzt auch zum Abschluss Der Aufsteiger gewinnt beim als Leader angetretenen Horgen nach einer disziplinierten Leistung 4:1 und beendet die Vorrunde im guten 3. Rang. Markus Wyss

Setzt im Spitzenspiel immer wieder Akzente: Der Bülacher Adrian Xhemajli spielt Horgens Robi Gajsek aus und feiert am Ende mit seiner Mannschaft einen verdienten 4:1-Erfolg. Foto: Sabine Rock

Was für ein tolles Fussballjahr 2022 für den FC Bülach. Der ehemalige Erstligist realisierte am 28. Mai dieses Jahres dank eines 4:1-Heimsieges vor 640 Zuschauern gegen Kloten den Aufstieg in die 2. Liga. Auch in dieser Spielklasse zeigte das Team von Trainer Gianni Lavigna starke Leistungen und überwintert nach acht Siegen, drei Remis und zwei Niederlagen im guten 3. Rang.