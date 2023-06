Glattbrugg – FC Glattbrugg gewinnt am Next Cup Am Next Cup konnten die Jugendlichen auf dem Fussballplatz zeigen, was sie können, und nebenbei etwas über Berufswahl und Ausbildungsmöglichkeiten lernen. Daniela Winzenried

Die Jugendlichen des FC Glattbrugg haben den Next Cup Black gewonnen. Foto: Alexander Wagner

Das Junioren-Fussballturnier Next Cup hat auch dieses Jahr an zwei Tagen unter besten Bedingungen stattgefunden: Fünfzehn C-Junioren-Mannschaften der ersten und zweiten Stärkeklasse spielten am Samstag, 24. Juni, im Sportzentrum Buchlern in Zürich Altstetten um den Next Cup Green 2023. Tags darauf spielten neun C-Junioren-Mannschaften der Promotion und Youth League um den Next Cup Black 2023. Nach hart umkämpften Finalspielen gewann der SV Seebach zum zweiten Mal in Serie den Next Cup Green und der FC Glattbrugg den Next Cup Black.

Rund 400 Jugendliche sind zum diesjährigen Turnier Next Cup angereist, das zum achten Mal durchgeführt werden konnte. Die C-Junioren-Fussballmannschaften aus den Kantonen Aargau, Graubünden, Luzern, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn, St. Gallen und Zürich boten spannende Spiele beim Kampf um den Titel. Zwischen den Spielen nahmen die Jugendlichen am Stand der Sponsoren an einem Quick-Stack-Cups-Wettbewerb teil und probierten bei der Schweizer Armee Übungen aus der Sport-App ready #teamarmee aus.

Gebäudetechniker setzen sich für den Nachwuchs ein

Veranstalterin des Turniers ist die Burkhalter Gruppe und ihre Gesellschaften, darunter auch die Sada AG aus Glattpark (Opfikon). «Wir setzen uns nicht nur im Sport, sondern auch im Beruf für den Nachwuchs ein», sagt Geschäftsleiter Tommaso Cascione. «Da den Turnierteilnehmenden in Kürze die Berufswahl bevorsteht, lag der Fokus neben dem Platz auf den Ausbildungsmöglichkeiten.» Als Aus- und Weiterbildungspartner war auch die Schweizer Armee vor Ort, welche viel Aufmerksamkeit auf sich zog: An ihrem Stand stellten sie die Sport-App ready #teamarmee vor, bei der alle Besucherinnen und Besucher ihre Fitness messen konnten.

