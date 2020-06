Bekim Bushati wieder im Unterland – FC Kloten gelingt Transfercoup Der 29-jährige Bushati ist im FC Bülach gross geworden und schaffte es in Thalwil bis in die 1. Liga. Auch Bujar Memeti und Eren Gömüldü wechseln in die Flughafenstadt. Markus Wyss

Bekim Bushati vor elf Jahren im Dress des FC Bülach. Als Bülacher Junior gelang ihm bereits im Juniorenalter der Sprung ins Fanionteam. Über Regensdorf und mehrere Clubs in der 2. Liga interregional (United Zürich, YF Juventus und Kosova) landete der Mittelfeldspieler beim Erstligisten Thalwil. Nun kehrt er ins Unterland zurück. Johanna Bossart,

Der neue Klotener Cheftrainer Alper Urkay (29) und sein Staff konnten mit Bekim Bushati, Bujar Memeti und Eren Gömüldü drei namhafte Transfers tätigen, wie der Verein auf seiner Website mitteilt. Der Hauptgrund für den Wechsel des illustren Trios in die Flughafenstadt ist, dass die drei den neuen Cheftrainer sowie die Klotener TK-Mitglieder André Moscon und Ciro Alfano seit Jahren kennen. «Königstransfer» ist derjenige von Bushati. Der 29-jährige Mittelfeldspieler hat für Erstligist Thalwil in der vergangenen Saison elf Spiele bestritten und dabei vier Tore erzielt. Der in Bülach aufgewachsene und im FC Bülach gross gewordene Akteur schnürte als Aktiver seine Fussballschuhe auch schon für seinen Stammverein, den Zweitligisten Regensdorf sowie für die interregionalen Zweitligisten United Zürich, Kosova und YF Juventus. Dass Bushati jetzt fussballerisch in die 3. Liga geht, hat auch damit zu tun, dass er nicht mehr so viel Zeit in den Fussball investieren will wie in den Jahren zuvor. Ein schöner Nebeneffekt seines Wechsels in die Flughafenstadt ist, dass er jetzt wieder im gleichen Verein kickt wie seine Cousine Leutrime Bushati, die Topscorerin im Klotener Frauen Erstligateam ist.