Fussball: Saisonstart in der 3. Liga – FC Kloten sucht eine Luftveränderung In der vergangenen Saison reichte Rang 2 in der Gruppe 4 knapp nicht zum Aufstieg. Nun spielen die Flughafenstädter in der starken Gruppe 6 – auf eigenen Wunsch. Markus Wyss

Zu sportlichen Höhenflügen möchte Bekim Bushati (rot-weisses Dress) mit dem FC Kloten auch in der starken Drittliga-Gruppe 6 ansetzen. Archivfoto: Francisco Carrascosa

Die Klotener gehen ein interessantes Experiment ein: Sie meldeten beim Fussballverband der Region Zürich (FVRZ) an, dass sie die Saison 2022/23 in der Gruppe 6 statt wie in den vergangenen Jahren in der Gruppe 4 bestreiten wollen. Deshalb reist die Equipe von Trainer Alper Urkay in den kommenden Monaten ins Oberland nach Pfäffikon und Wetzikon und an den See nach Zollikon, Männedorf und Stäfa, statt ins benachbarte Embrach, Rümlang oder Oberglatt.