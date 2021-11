Fussball, 2. Liga: Wieder Spiel gedreht – FC Regensdorf erzwingt das Glück Wie eine Woche zuvor lagen die Furttaler 0:2 zurück, diesmal gegen Wollishofen. Das Team von Trainer Beat Studer wendete das Score noch in einen 4:2-Heimsieg um. Markus Wyss

Bejubelt das 3:2 für Regensdorf: Leiven Keller bringt das Heimteam in der 82. Minute erstmals in Führung und ebnet ihm so den Weg zum Sieg. Foto: Raisa Durandi

Nachdem Seefeld am Samstag gegen Oerlikon/Polizei verloren hatte, konnte sich Regensdorf am Sonntag mit einem Unentschieden gegen den Tabellenfünften Wollishofen die Wintermeisterschaft sichern. Zu Beginn der Partie wähnten sich die Furttaler indes bereits im Winterschlaf. In der 9. Minute verwandelte Matteo Loosli einen Corner in die hintere hohe Ecke zum 1:0 für Wollishofen.

Die Stadtzürcher unter der Regie des leichtfüssigen Loosli, der 23-Jährige hatte während seines Abstechers zum Erstligisten Wettswil-Bonstetten 34 Partien absolviert, dominierten weiter. In der 30. Minute hätten sie nach einer schnellen Passfolge über vier Stationen erhöhen können. Zwei Minuten später stand es dann tatsächlich 0:2 aus Sicht der Regensdorfer. Die Gastgeber erwachten aber mit dem zweiten Gegentor: Daniel Häfeli schlug in der 42. und 44. Minute zwei tolle Flanken in den Wollishofer Strafraum. Die erste köpfte Captain Cyrill Thrier knapp über das Tor und die zweite Leandro Lorito an die Latte.