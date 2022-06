Fussball: Entscheidung in der 3. Liga – FC Wallisellen steht vor Schicksalsspiel In der Gruppe 4 kämpfen die Glattaler in der letzten Runde gegen den direkten Abstieg von der 2. in die 4. Liga. Wenigstens haben sie ihr sportliches Schicksal jetzt in den eigenen Füssen.

Markus Wyss

Wallisellen (im Bild Remzi Frangi beim Freistoss) braucht in der letzten Runde gegen Glattfelden viel Zug aufs Tor und wenn immer möglich einen Sieg. Foto: Raisa Durandi

Der FC Wallisellen hat sich sprichwörtlich an den letzten Strohhalm geklammert, sprich am vergangenen Sonntag in Rümlang mit einem 5:2-Sieg drei entscheidende Punkte holen können. Jetzt können die Glattaler im Abstiegskampf in der Gruppe 4 der 3. Liga ihr Schicksal wieder selber bestimmen. Dafür beanspruchte das Team von Trainer Davide Caroli viel Glück. Denn der Walliseller Widersacher im Kampf gegen die Relegation, Kempttal, führte vor einer Woche in Glattfelden 2:1, verlor aber wegen eines Tores in der 93. Minute noch 2:3. Hätte Kempttal in Glattfelden remis gespielt, wäre es jetzt in der Rangliste eine Runde vor Schluss vor Wallisellen platziert – mit gleich vielen Zählern zwar, aber deutlich weniger Strafpunkten.