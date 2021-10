Fussball, 3. Liga: Team mit Siegeshunger – FC Wallisellen will sofort in die Erfolgsspur zurück Der Zweitligaabsteiger hat von seinen letzten 34 Meisterschaftsspielen nur gerade 4 gewonnen. Die Glattaler sehen jetzt aber Licht am Ende des Tunnels und peilen drei Siege in Serie an. Markus Wyss

Wallisellen-Coach Davide Caroli (rechts), hier noch als Aktiver im Dress des FC Wallisellen, musste wegen Personalengpässen in letzter Zeit auf dem Feld aushelfen. Foto: Heinz Diener (Archiv)

Im August 2019 begann die unglückliche Serie. Dazwischen lag im Sommer dieses Jahres der Abstieg in die 3. Liga. Aber auch in dieser Spielklasse siegte die Equipe des neuen Trainers Davide Caroli erst zweimal.

Die miese Saisonzwischenbilanz des Zweitliga-Absteigers mit erst 7 von möglichen 24 Punkten überrascht. Zumal im Sommer mit dem ehemaligen Challenge-League-Akteur Almir Murati (36) und dem langjährigen Erstliga-Angreifer Irfan Tastemel (37) prominente Stürmer ins Glattal gewechselt haben. Ebenso wie der 19-jährige Ur-Walliseller Jeremy Furrer, der in der Challenge League bei Schaffhausen unter Trainer Murat Yakin in vier Meisterschaftspartien zum Einsatz gekommen war. Die drei verstärkten das Team um Captain Lorik Hasic und Marc Moor.