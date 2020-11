Ausgangslage

Der FCB möchte nach der Niederlage gegen YB vom Wochenende nach abgesessener Corona-Quarantäne wieder auf die Siegesspur zurück. Die Basler liegen mit sieben Punkten aus sechs Spielen nur auf Rang 6 der Tabelle. Der schwächste Saisonstart seit 19 Jahren. Um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren muss heute also ein Heimsieg her.

Die gleiche Mission haben jedoch auch die heutigen Gäste aus Lausanne. Nachdem sie am Wochenende in einer spannenden Partie eine 2:0-Führung gegen St. Gallen vergaben, sind auch sie auf Wiedergutmachung aus. Lausanne ist Tabellennachbar der Basler und liegt aktuell mit zwei Zählern mehr auf Rang 5. Mit einem Sieg könnten sie am FCZ vorbeiziehen und zu St. Gallen aufschliessen.

Kann der FCB die drei Punkte im Joggeli behalten oder glingt es den Lausannern Punkte nach Hause zu nehmen?

Das Spiel live ab 18:15 Uhr.