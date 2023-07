Standort FCZ-Fanshop am Stauffacher – FCZ-Laden und -Museum suchen eine neue Bleibe Weil das Gebäude hinter dem Stauffacher umgebaut wird, braucht der Sportclub neue Räume. Sie müssen aber in den richtigen Stadtkreisen liegen.

Der Sportclub braucht eine Gesamtfläche von 500 Quadratmetern Fläche für den Shop und das Museum. Dazu kommen eine Lagerfläche und etwas Platz für eine neue Kooperation. Foto: Jonathan Labusch

Die Menschenschlangen vor dem FCZ-Shop an der Werdstrasse hinter dem Stauffacher sind legendär. Doch sie werden bald Geschichte sein. Das Ladenlokal samt Museum sucht nämlich neue Räumlichkeiten. So steht es seit Anfang Woche auf der Website des Zürcher Fussballclubs, wie das Onlineportal 20 Minuten zuerst berichtet hat. Auch über Twitter hat der Sportclub seinen Suchaufruf verbreitet.

Grund für den Aufruf ist ein weiteres Umbauprojekt der TX Group, die das Ladenlokal vermietet und der auch diese Medienplattform gehört. Das Unternehmen baut das Teilgebäude in den nächsten Jahren nach eigenen Angaben zu einem Büro- und Geschäftsgebäude mit kreativen und innovativen Ansätzen um.

An der Werdstrasse standen FCZ-Fans gern Schlange, wie hier vor dem Cupfinal 2016. Foto: Reto Oeschger

Auf der richtigen Seite der Gleise

Neben der guten Erreichbarkeit in der Zürcher Innenstadt gibt es bei der Standortwahl ein zentrales Kriterium: Die Räume müssen auf der richtigen Seite der Gleise liegen. So bevorzugt der Club die Kreise 1 und 4. Möglich wären auch auch die Kreise 2, 3 und 9, entscheidend wäre da aber der konkrete Standort, wie der Club auf der Website schreibt.

Bezüglich Grösse gibt es für den Club viel Spielraum. Ideal wäre eine Gesamtfläche zwischen 350 und 500 Quadratmetern, wovon das Museum mindestens 200 Quadratmeter beanspruchen würde. Zusätzlich wünscht sich der Club eine Lagerfläche von circa 200 Quadratmetern.

Bestensfalls wären noch weitere 150 Quadratmeter verfügbar. Dann könnte der Club seine angekündigte Kooperation mit einem Modelabel eingehen.

Mit dem Umzug hätte der FCZ-Shop seinen vierten Standort in der Stadt. Zuerst war er an der Löwenstrasse, danach an der Sihlporte eingemietet.

Im September 2008 versuchten die Fans im Shop an der Löwenstrasse Tickets für den Champions-League-Final zu ergattern. Nach 39 Minuten waren alle Tickets verkauft. Foto: Nicola Pitaro

ema

