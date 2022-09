Parteien – FDP Bezirk Bülach stellt Kandidierende für den Kantonsrat vor Die FDP Bezirk Bülach startete die Kantonsratswahlen 2023 mit einem Behördenanlass im Doktorhaus in Wallisellen.

Nach der Begrüssung und dem Dank des Bezirksparteipräsidenten, Jean-Luc Cornaz, wurden alle

Kandidatinnen und Kandidaten namentlich aufgerufen. Dabei wurde die abgenommene Kandidatenliste erstmals veröffentlicht. Alle drei Bisherigen, Kantonsrat Michael Biber (Bachenbülach), Kantonsrätin Linda Camenisch (Wallisellen) und Kantonsrätin Doris Meier (Bassersdorf) stellen sich wieder zur Verfügung. Die ganze Liste konnte mit hochmotivierten Persönlichkeiten besetzt werden, die sich alle für eine verantwortungsbewusste und liberale Politik zum Wohle der Bevölkerung einsetzen wollen. Der Bezirk Bülach ist auf der FDP-Liste ausgewogen vertreten.

Bedeutung der KMU in der Schweiz

Passend zum Publikum folgte das Gastreferat von Hans-Ulrich Bigler, Direktor des Schweizer Gewerbeverbands, mit dem Thema «Der Wert der KMU». Seine eindrücklichen Ausführungen unterstrichen die Bedeutung und die Vielfalt der KMU in der Schweiz. Anhand von Beispielen wurde die liberale, soziale Ordnungspolitik erläutert – die auf lange Frist ausgelegte Arbeitsaufteilung zwischen dem Staat und den Privaten. In der Ordnungspolitik kommt konkret immer die Eigenverantwortung der Menschen vor dem staatlichen Handeln. Der Abbau unnötiger Regulierungskosten ist ein eigentliches, nachhaltiges Wachstumsprogramm und könnte die Wirtschaft mit der Gesetzgebung in Einklang bringen. Für genügend Gesprächsstoff während des geselligen Teils des Abends war somit gesorgt. Für alle Anwesenden, Funktionsträger und Kandidaten war es ein rundum gelungener Start in die Wahlen 2023.

red

Fehler gefunden?Jetzt melden.