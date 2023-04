Stadtrat Opfikon – FDP schickt RPK-Präsidenten ins Rennen Nach dem unerwarteten Tod von Finanzvorsteher Valentin Perego ist nun der erste Kandidat für dessen Nachfolge bekannt. Mathias Zika stellt sich für den Stadtrat zur Verfügung. Alexander Lanner

Am 3. September wird an der Urne entschieden, wer für den verstorbenen Stadtrat Valentin Perego in die Exekutive nachrückt. Wie der Opfiker «Stadt-Anzeiger» schreibt, nominiert die FDP mit Mathias Zika nicht nur einen Nachfolger, sondern auch den Wunschkandidaten seines verstorbenen Parteikollegen. Zur Lokalpolitik kam Zika 2014, als er der FDP beitrat. Im gleichen Jahr wurde er in den Gemeinderat gewählt. Dort gehörte er zuerst der Planungskommission, dann der Geschäftsprüfungskommission an, ehe er 2018 als Präsident der RPK gewählt wurde.

Der 35-jährige Mathias Zika ist in Opfikon aufgewachsen und stammt aus einer Familie, die in Opfikon seit Generationen aktiv ist. Wie auf der Website der FDP Opfikon zu lesen ist, war bereits Zikas Vater Mitglied des Gemeinderates und vorher der Schulpflege, sein Grossvater gehörte gar zu seinen Vorgängern als RPK-Präsident. Nicht nur diese tiefe Verwurzelung in der Gemeinde, sondern auch seine berufliche Tätigkeit als Treuhänder bringe es fast automatisch mit sich, dass Mathias Zika in Vereinen, Gremien und Institutionen vielseitig aktiv sei.

In verschiedenen Vereinen aktiv

Im Familienunternehmen Treuhand & Immobilien Abt AG ist Mathias Zika in dritter Generation Geschäftsführer und Verwaltungsratspräsident. Er hält eidgenössische Fachausweise als Treuhänder und als Immobilienbewirtschafter und betätigt sich auch als Dozent für den Verband der Immobilien-Treuhänder (Svit). Neben sportlicher Betätigung mit Schneesport, Wandern und Badminton reist er auch viel und geniesst gerne gutes Essen und guten Wein.

Mathias Zika ist Mitglied verschiedener Ortsvereine, darunter auch der Gewerbeverein, und hat immer wieder Ämter übernommen, so etwa als OK-Mitglied des Stadtfestes 2018 oder als Juniorentrainer des FC Glattbrugg. Er ist Vorstandsmitglied des Vereins Kinderkrippe Auzelg, der unter anderem auch die Kinderkrippen Purzelhuus und Purzelschloss in Glattbrugg führt.

Frist läuft bis 2. Mai

Bis zum 2. Mai können weitere Wahlvorschläge beim Stadtrat Opfikon eingereicht werden. Wählbar ist dabei jede stimmberechtigte Person, die ihren politischen Wohnsitz in Opfikon hat. Jeder Wahlvorschlag muss von mindestens 15 Stimmberechtigten Opfikons unterzeichnet sein.

