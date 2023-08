Listenverbindungen bei den Wahlen – FDP und SVP kommen sich zaghaft näher Vor vier Jahren waren die GLP und die CVP die grossen Gewinnerinnen des Allianzpokers. Jetzt ist die Konkurrenz von rechts stärker. Larissa Rhyn

Ihre Kantonalparteien gehen bei diesen Wahlen häufiger Allianzen ein: SVP-Parteipräsident Marco Chiesa und FDP-Präsident Thierry Burkart. Foto: Peter Schneider (Keystone)



«Stimmen für die GLP sind Stimmen für Juso und Klimakleber.» Oder: «Jede Stimme für die FDP Aargau ist potenziell eine Stimme für Andreas Glarner.» Diese Aussagen des FDP- und des Mitte-Präsidenten zeigen: Um Listenverbindungen für die nationalen Wahlen läuft ein erbitterter Wettstreit. Was nach politischer Detailverliebtheit klingen mag, hat in der Praxis teils grossen Einfluss.

Bei den letzten Wahlen haben Listenverbindungen in fast jedem zweiten Kanton dazu geführt, dass Sitze anders verteilt wurden, als wenn jede Partei allein angetreten wäre. So dürfte es auch diesen Herbst wieder sein.

Noch sind nicht alle Allianzen definitiv, doch in den meisten Kantonen ist klar, welche Parteien eine Listenverbindung eingehen. In der Regel sind das Nutzpartnerschaften, von der sich eine Partei einen zusätzlichen Sitz verspricht.

Linke Allianzen

Die engste Politpartnerschaft gehen SP und Grüne ein. Sie verbinden ihre Listen in mindestens 13 Kantonen – sechs weitere Verbindungen sind angestrebt, aber noch nicht definitiv. In fünf Kantonen wird voraussichtlich auch die GLP an dieser Verbindung beteiligt sein, 2019 waren es noch drei Kantone.

Politikwissenschaftler Daniel Bochsler sagt, historisch hätten die linken Parteien am meisten von Listenverbindungen profitiert. «Das liegt primär daran, dass es im linken Lager viele Kleinparteien gab, deren Stimmen gebündelt werden konnten.» Auch 2019 haben SP und Grüne sehr grossflächig zusammengespannt : Sie gingen in 19 Kantonen eine Verbindung ein. Im Vergleich zu früheren Jahren waren sie aber mässig erfolgreich damit. Einzig die SP gewann einen zusätzlichen Sitz im Vergleich zu einem Szenario ohne Listenverbindungen.

Vielversprechend sind solche Verbindungen wegen der Reststimmen. Für einen Sitz braucht es je nach Kanton eine bestimmte Anzahl Stimmen. Bei jeder Partei bleiben typischerweise Stimmen übrig, die ihr allein keinen zusätzlichen Sitz sichern. Schliessen zwei Parteien eine Listenverbindung ab, werden die Reststimmen von beiden zusammengezählt. So können sie einen zusätzlichen Sitz gewinnen – der dann an denjenigen Listenpartner geht, der mehr Reststimmen verbucht hat.



«In der Tendenz gilt das Gesetz, dass die grössere Partei mehr Chancen hat als die kleine», sagt Bochsler. Das sei mathematisch bewiesen. Es gebe aber auch Situationen, in denen sich die kleine Partei relativ genau ausrechnen könne, dass sie Profiteurin sein werde.

Die Grüne Partei als kleinere Bündnispartnerin wurde denn auch nicht abgeschreckt davon, dass 2019 nur die SP von der Verbindung profitiert hat. Generalsekretärin Rahel Estermann argumentiert inhaltlich: «Wir stellen unsere Werthaltungen und unsere politische Glaubwürdigkeit über die reine Optimierung unserer Sitzzahl.» Ziel sei es, das linke Lager zu stärken. Hinzu kommt: Spannen die Linken nicht zusammen, drohen grössere Sitzverluste, sofern die rechten und die Zentrumsparteien ihre Kräfte bündeln – und das tun sie auch diesen Herbst wieder.

Allianzen im Zentrum

Am offensten bei der Wahl der Allianzpartner ist die GLP. Sie geht mit allen Parteien ausser der SVP Listenverbindungen ein, am häufigsten mit der Mitte und der EVP, gefolgt von SP und Grünen. Im Frühling sind Mitte, GLP und EVP einen Deal eingegangen: Sie wollten in möglichst vielen Kantonen zusammenspannen. Ziel sei es, «die politische Mitte der Schweiz zu stärken» und der «zunehmenden Polarisierung der politischen Landschaft in der Schweiz» entgegenzuwirken, heisst es bei der Mitte auf Anfrage.

Solche breiten Kooperationen machten die Zentrumsparteien vor vier Jahren zu den grossen Profiteuren der Listenverbindungen. Dank diesen Kooperationen konnte sich die GLP ganze fünf zusätzliche Sitze sichern, die damalige CVP zwei und die EVP einen – im Vergleich zu einem Szenario ohne Listenverbindungen.

GLP und CVP hatten ihre Listen 2019 fast in der Hälfte aller Kantone verbunden, oftmals kam die EVP oder die BDP hinzu. Diesmal sind es 16 Kantone, in denen verschiedene Zentrumsparteien eine Allianz eingehen. Die meisten Verbindungen haben Mitte, EVP und GLP. In einigen Kantonen spannen sie auch mit der FDP zusammen. Politikwissenschafter Bochsler sagt, je grösser die Zersplitterung eines politischen Lagers, desto grösser sei der Effekt von Listenverbindungen: «Nach dem Zusammenschluss von CVP und BDP zu einer Partei rechne ich deshalb damit, dass die Zentrumsparteien etwas weniger stark von Listenverbindungen profitieren als noch vor vier Jahren.»



Allerdings können Listenverbindungen auch einen anderen Mehrwert bringen. Bochsler sagt: «Kleine Parteien müssen auch daran denken, dass ihre Wählerinnen und Wähler die Stimme nicht einfach in den Papierkorb werfen wollen.» Dieses Risiko bestehe bei Kleinparteien, die aller Voraussicht nach keinen einzigen Sitz schaffen. «Geht meine Partei eine Listenverbindung ein, muss ich als Wählerin oder Wähler nicht überlegen, was ich strategisch machen sollte, sondern kann die Partei wählen, die mir am meisten zusagt.» Die Stimme käme dann einer Bündnispartnerin zugute.

Genau das sorgt aber auch für Kritik. Weil Listenverbindungen teils intransparent sind, da sie die Wählerinnen und Wähler nicht auf den ersten Blick erkennen, wenn sie eine Parteiliste in die Urne werfen. Und weil Bündnispartnerinnen nicht in allen Fällen politisch gleich ticken. Dieses Jahr sorgt dies vor allem bei den rechten Parteien für Diskussionen.

Rechte Allianzen

FDP und SVP spannen für diesen Herbst voraussichtlich in neun Kantonen zusammen. Das sind dreimal mehr als noch 2019. Historisch sind die SVP und die FDP jedoch oft viele Verbindungen eingegangen. Zwischen 1995 und 2007 waren es jeweils zwischen sechs und neun – dieses Jahr gibt es also keinen neuen Rekord.

Die geringe Zahl von Allianzen hatte für rechte Parteien vor vier Jahren Konsequenzen, besonders für die SVP. Hätte sie überall mit der FDP zusammengespannt, hätte sie sich fünf zusätzliche Sitze sichern können. Daher ging die SVP diesmal schon früh in die Offensive, um die Freisinnigen als Partner zu gewinnen.

In manchen Kantonen war diese Allianz innerhalb der FDP aber aus inhaltlichen Gründen umstritten – so etwa in Zürich, wo der Entscheid der freisinnigen Delegierten mit 82 zu 81 Stimmen knapp ausfiel. FDP-Präsident Thierry Burkart machte gleichzeitig klar, dass seine Partei Listenverbindungen am liebsten ganz abschaffen würde . In der Vergangenheit hatte die FDP dies bereits versucht. Doch auch für die FDP gilt: Wäre sie die einzige Partei ohne Listenverbindungen, würde sie dadurch ziemlich sicher Sitze verlieren. Sie spricht deshalb von einer «Zweckgemeinschaft».

Die Parteienlandschaft im rechten Lager ist in einigen Kantonen dieses Jahr diverser, weil Bewegungen wie Mass-voll, die vor allem durch Demonstrationen gegen Corona-Massnahmen bekannt wurden, neu bei den nationalen Wahlen antreten. In Solothurn spannt die SVP mit Mass-voll zusammen. Denkbar wäre dies auch in Luzern, sofern Mass-voll dort antritt. Breitere Allianzen mit Mass-voll und anderen Bündnispartnern sind hingegen unwahrscheinlich, weil die FDP klargemacht hat, dass sie keine Verbindung mit Mass-voll eingehen will – und umgekehrt.

Angestrebt hätte die FDP laut ihrem Generalsekretär Jon Fanzun andere grössere Listenverbindungen: «In einigen Kantonen konnten wir mit der Mitte Listenverbindungen vereinbaren. Andernorts sind grössere Listenverbindungen leider am Widerstand der Mitte gescheitert.» Einzig in Genf gelang eine Verbindung mit der SVP und der Mitte gleichzeitig. Früher hatte dies als klassische bürgerliche Allianz gegolten und kam deutlich häufiger vor. Seit das Zentrum stärker wurde und mit der GLP eine zusätzliche Bündnispartnerin zur Verfügung steht, meidet die Mitte aber Verbindungen mit der SVP weitgehend.

Im Vergleich zu 2019 fällt vor allem die Wiederannäherung zwischen FDP und SVP auf. Die vielen Verbindungen dieser Parteien könnten dafür sorgen, dass Mitte, GLP und EVP diesmal nicht mit Abstand am meisten umstrittene Sitze einheimsen. Allerdings konnten auch die Zentrumsparteien die Anzahl ihrer Listenverbindungen noch weiter steigern. Weil gleichzeitig auch die linken Parteien erneut in vielen Kantonen kooperieren, ist es schwierig abzuschätzen, wer am meisten profitieren wird. Oft dürften am Ende wenige Stimmen den Ausschlag geben.

Larissa Rhyn ist stellvertretende Ressortleiterin Inland. Zuvor arbeitete sie als Bundeshauskorrespondentin für SRF und die NZZ in Bern. Sie hat Politikwissenschaften und Internationale Beziehungen in Zürich, Montreal und Genf studiert. Mehr Infos

