«Wir haben uns gepusht» – Federer gratuliert Nadal zu seinem 20. Major-Titel Auf Social Media drückt Roger Federer seinem Freund und Rivalen Rafael Nadal nach dem French-Open-Sieg seinen grössten Respekt aus. Erik Hasselberg

«Ich hatte schon immer den grösstmöglichen Respekt für meinen Freund Rafa als Menschen und als Champion», startet Roger Federer sein Statement auf den sozialen Medien. «Als mein grösster Rivale über viele Jahre hinweg glaube ich, dass wir uns gegenseitig dazu getrieben haben, bessere Tennisspieler zu werden. Deshalb ist es eine wahre Ehre für mich, ihm zu seinem 20. Grand-Slam-Triumph zu gratulieren», schreibt der ebenfalls 20-fache Major-Gewinner, der sich den Rekord nun mit dem Spanier teilen muss.

2005 - French Open Im Alter von 19 Jahren debütiert Rafael Nadal am French Open und holt sich gleich bei seiner ersten Teilnahme dank eines Finalsiegs gegen Mariano Puerta den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere. Foto: Stephane Cardinale (Getty Images) 2006 - French Open Ein Jahr später doppelt der Spanier nach. Er bezwingt im Final von Roland Garros Roger Federer 1:6, 6:1, 6:4, 7:6. Foto: Caroline Blumberg (Getty Images) 1 / 20

Es sei aussergewöhnlich, dass Nadal nun unglaubliche dreizehn Mal in Roland Garros gewonnen hätte, was eine der grössten Leistungen überhaupt im Sport sei, so Federer. Er gratuliere ebenfalls dem Team, denn niemand könne so etwas alleine schaffen.

Und am Ende schliesst Federer seine Glückwünsche mit folgenden Worten: «Ich hoffe, die 20 ist nur ein weiterer Schritt auf der immerwährenden Reise für uns beide. Gut gemacht Rafa, du verdienst es.» Von Neid beim Schweizer keiner Spur. Vielmehr schwingen Grossmut und Anerkennung für seinen Kontrahenten mit, der am Sonntagnachmittag mit einer perfekten Leistung Novak Djokovic bezwungen hatte.