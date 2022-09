Laver-Cup in London – Federers Team badet in Emotionen, dann verliert es den Cup Djokovic bringt Europa nach einer Liebeserklärung an den Schweizer erstmals in Rückstand. Dank Tiafoe holt Team World auf dramatische Art seinen ersten Laver-Cup. René Stauffer aus London

Die Laver-Cup-Premiere: Frances Tiafoe hat Stefanos Tsitsipas besiegt und seinem Team den Pokal gesichert. Björn Borg (links) applaudiert. Foto: Glyn Kirk (Getty Images)

Es war absehbar gewesen, auch wenn er dies hatte verhindern wollen: Der 5. Laver-Cup wurde vom Rücktritt Roger Federers überschattet, auch wenn in der 02-Arena sportlich viel geboten wurde und es auch nicht an Spannung fehlte: John McEnroes Team World verwandelte am Sonntag einen 4:8-Rückstand mit drei Siegen in ein 13:8 und holte damit erstmals die Trophäe.