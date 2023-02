Unterländer Fussballplätze – Fehlende Kunstrasen werden für Fussballclubs zum Problem Gut die Hälfte der Fussballclubs im Zürcher Unterland haben einen Kunstrasen zur Verfügung. Im Winter ist das ein Vorteil. Doch er kostet auch einiges. Severin Hartmann

Solche Schilder trifft man auf Unterländer Naturrasen immer wieder an.

Bild: David Kueenzi (dak)

Noch in diesem Jahr soll in Dielsdorf das Projekt «Vision 2030 Erlen Dielsdorf» zur Abstimmung kommen. Neben einer Eishalle und einem neuen Garderobenbereich soll auf dem Fussballplatz auch ein Feld in einen Kunstrasen umgebaut werden. Denn: Die extremen Wetterbedingungen in den letzten Jahren setzen den Naturrasen im Unterland stark zu. Lange Trockenphasen oder starke, anhaltende Niederschläge verhindern oft die Nutzung der Plätze durch die Vereine. Vielerorts schafft da ein Kunstrasen Abhilfe. Diese sind wetterfest und das ganze Jahr benutzbar. 9 der 16 Unterländer Vereine können auf einen Kunstrasen zurückgreifen.