Zürcher Theater Spektakel – Fehler im Programmheft befremdet jüdische Gemeinschaft Bei der Vorschau auf eine Veranstaltung des Theater Spektakels, das die Stadt Zürich organisiert, wird Haifa als palästinensische Stadt bezeichnet. Das führte zu heftigen Reaktionen. Hélène Arnet

Jonathan Kreutner, Generalsekretär des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes, ist über den Fehler befremdet. (Bild aufgenommen am 30. Juli 2021.) Foto: Michael Scherrer

Eine Ortsbezeichnung in der Beilage zum Theater Spektakel, die am Samstag dem «Tages-Anzeiger» beigelegt worden ist, sorgt für Ärger: In der Unterzeile zu einem Kurzauftritt der Künstlerin Samaa Wakim steht als Herkunft «Palästina, Haifa».