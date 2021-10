Spitzentreffen China-USA in Zürich – Fehr: «Ein Kompliment an die Schweiz und den Kanton Zürich» Die USA und China halten am Mittwoch ein Spitzentreffen in Zürich ab. Das spreche für die guten Dienste der Schweiz, sagt der Zürcher Sicherheitsdirektor Mario Fehr. Martin Huber UPDATE FOLGT

Mit diesem Jet landete die amerikanische Delegation am Mittwochmorgen in Kloten. Foto: Claudio Schmid

Zürich als Schauplatz der Weltpolitik: Nach monatelanger Anspannung treffen sich heute Mittwoch der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, und der chinesische Spitzendiplomat Yang Jiechi in Zürich. Das teilte das Weisse Haus am Dienstag mit. Die Beratungen dienten einer Fortsetzung des Austausches zwischen beiden Ländern nach einem Telefonat von Biden mit Chinas Staatschef Xi Jinping im September über einen «verantwortungsvollen» Wettbewerb.

Inzwischen sind die Delegationen Chinas und der USA am Flughafen Zürich gelandet. Wo genau das Treffen stattfindet – ob in einem Hotel am Flughafen oder in der Stadt Zürich – ist nicht bekannt. Laut einigen Quellen sollen sich die Delegationen im Baur au Lac in Zürich treffen, andere berichten vom Treffen im Radisson am Flughafen.