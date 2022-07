Reformierte Kirche – Feierliche Übergabe des Zertifikats Grüner Güggel Die Kirchgemeinde Wallisellen, Dietlikon, Wangen-Brüttisellen erhielt im Rahmen eines Gottesdienstes erhielt das kirchliche Umweltzertifikat «Grüner Güggel». Angelika Nido

Die Gemeindeleiter Reto Häfliger und Michael Eismann durften am Sonntag aus den Händen von Synodalratspräsidentin Franziska Driessen-Reding das Zertifikat Grüner Güggel entgegennehmen. Foto: Angelika Nido

Es sei für sie immer eine besondere Freude, die Umweltzertifikate überreichen zu dürfen, sagte Franziska Driessen-Reding am Sonntag in der St. Michael-Kirche: «Denn es ist ein langer Weg dahin, der mit viel Arbeit verbunden ist. Ich bin stolz auf Sie!» Als 42. Kirchgemeinde in der Schweiz durfte Wallisellen, Dietlikon, Wangen-Brüttisellen am Sonntag ganz offiziell die Zertifizierung aus den Händen der Zürcher Synodalratspräsidentin entgegennehmen. Dieser Meilenstein bei der Einführung eines Umweltmanagements, mit dem sich die Pfarreien zu ökologischem Handeln und der Nachhaltigkeit verpflichten, wurde mit einem festlichen Gottesdienst der musikalisch von Katja Sager (Orgel) und Noëlle Grüebler (Violine) begleitet wurde, würdig gefeiert.

«Die Messlatte ist hoch angesetzt»

Die Umweltbeauftragte Antoinette Fierz gab noch einmal einen Rückblick über die zehn Schritte, die zur Formulierung des Umweltprogramms führten. Sie und die Mitglieder des Umweltteams hatten, unterstützt von einer externen Fachfrau, gute Arbeit geleistet. Diese hatte das Prädikat «sehr gut» erhalten.

Über ihre Schöpfungsleitlinien hatte das Umweltteam ein Zitat aus dem Buch Genesis gesetzt: «Gott, der Herr, nahm also den Menschen und setzte ihn in den Garten von Eden, damit er ihn bebaue und hüte.»

Den acht- und sorgsamen Umgang mit der Schöpfung machten auch Reto Häfliger und Michael Eismann, die beiden Gemeindeleiter von St. Antonius und St. Michael, in ihrem gemeinsamen Gottesdienst zum Thema. Wobei Diakon Eismann in seiner Predigt nicht äussere Taten, sondern die innere, christliche Haltung hervorhob, mit der jeder einzelne Einfluss auf seine Mitmenschen, auf seine Umwelt nehmen kann.

Dass die Kirchgemeinde Wallisellen auf diesem schon gut unterwegs ist, bewies der Apéro, beim dem das organisierende Eventteam auf Nachhaltigkeit achtete. So stammten etwa die belegten Brötli und Canapés aus dem Projekt «Äss-Bar», das Backwaren vom Vortag ein zweites Leben schenkt und somit die Lebensmittelverschwendung reduziert.









Fehler gefunden?Jetzt melden.