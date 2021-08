1.-August-Ansprachen – Feierliche Worte trotzen dem Regen Rednerinnen und Redner sprachen in den Gemeinden über die Corona-Pandemie, Frauenrechte oder die Bedeutung des Bundesfeiertags für Ausländer. Renato Cecchet

Unternehmerin Bea Petri hielt ihre Festrede auf dem Dorfplatz von Bassersdorf. Foto: Francisco Carrascosa

Letztes Jahr fielen die Feierlichkeiten zum 1. August grösstenteils der Corona-Pandemie zum Opfer. Dieses Jahr fanden zwar wieder Bundesfeiern in den Gemeinden statt, meist unter Regen und kühlen Temperaturen. Rednerinnen und Redner sowie ihr Publikum trotzten aber vielerorts den widrigen Umständen und liessen sich das Fest nicht verderben. Hier die Zusammenfassung von Ansprachen aus sieben Gemeinden.

Bea Petri in Bassersdorf

Die Unternehmerin ist Gründerin der Schminkbar by Bea Petri, Gründerin und Präsidentin des Fördervereins Nas Mode, Inhaberin des Einrichtungsgeschäfts Schönes zum Wohlfühlen und Trägerin eines Ritterordens von Burkina Faso. Sie sprach bereits um 11 Uhr morgens auf dem Dorfplatz in Bassersdorf und stellte ihre Rede unter das Motto «Wir schaffen das». Im Jahr 2012 wurde Petri zur Schweizer Unternehmerin des Jahres gewählt. «Von da an wurde ich ernst genommen, und es wurde mir zugehört. Es war ein hartes Stück Arbeit, aber ich habe mir auch bei Rückschlägen immer wieder gesagt: ‹Ich schaffe das.›» Deshalb wolle sie allen Frauen etwas mit auf den Weg geben: «Träume werden mit Mut, Willen, Fleiss und auch ein bisschen Glück umgesetzt. Also glaubt an euch und gebt nie auf.»