ZUgespitzt – Feiges Eierwerfen an Halloween Was früher der Schulsilvester war, ist heute Halloween: Treffen die Streiche einen selbst, sind sie alles andere als lustig. Anna Bérard

Kaputtes Ei – an der Hauswand nicht nur ein Ärgernis, sondern oft mit teuren Folgen. Foto: Keystone

Seich machen gehört für Jugendliche dazu. Einmal im Jahr nachts unterwegs sein und mit den Kolleginnen und Kollegen einen Streich aushecken, wer kennt das nicht aus der eigenen Kindheit. Doch wenn man selbst Opfer wird, hört das Verständnis für den Spass rasch auf. So geschehen an Halloween. Ich schaute friedlich im Bett einen Film, als ein dumpfes Klatschen an die Rollläden mich rascher auf die Füsse brachte, als der Wecker am Morgen dies jemals schafft. Halloween, Eier, logisch.

Wutschnaubend rollte ich die Läden hoch, aber natürlich standen die Täter nicht mehr vor dem Haus. Derweil tropfte Eiweiss wie glibberiger Schleim von den Lamellen, während ein Gemisch aus Schalen und Halbflüssigem an der Hauswand klebte. Blödes Halloween, wer hat diesen Bockmist nur erfunden?