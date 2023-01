Sweet Home: 6 winterliche Rezepte – Feines mit Fisch und Meeresfrüchten Jakobsmuscheln mit Knusperfaktor, Fischfilets in cremiger Sauce oder köstliche Austern: Gönnen Sie sich diese Winterfreuden frisch aus dem Meer. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Coquilles Saint Jacques mit Knusperkruste

Einfach und raffiniert: Knusprig überbackene Jakobsnüsse. Foto über: Simply Whisked

Coquilles Saint Jacques kann man meistens als Nüsse kaufen, also ohne den orangen Rogen. Sie sind eine Delikatesse und einfach in der Zubereitung. In den Fischabteilungen bekommt man oft auch die leeren Muschelschalen. Diese Schalen sind wunderschön und lassen sich auch für anderes nutzen (aber das wird eine andere Sweet Home Geschichte).