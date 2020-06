Umleitung wegen Bauarbeiten – Feldblumenstrasse in Regensdorf wird gesperrt Ab Montag, 29. Juni, saniert Regensdorf einen Abschnitt der Feldblumenstrasse. Vom 13. Juli bis voraussichtlich Mitte Oktober müssen Autos und Bus in beiden Richtungen die Baustelle umfahren.

Die Feldblumenstrasse wird im Abschnitt Schulstrasse (rechts) und Im Dreispitz (links oben) gesperrt. Im Vordergrund ist das Schulhaus Ruggenacher zu sehen. Foto: Google Street View

Tiefbauarbeiten werden im Sommer den Verkehr über die Feldblumenstrasse behindern. Von den Arbeiten betroffen ist der Abschnitt zwischen Schulstrasse und Im Dreispitz – jenem Abschnitt also, der beim Schulhaus Ruggenacher vorbeiführt. Die Gemeinde Regensdorf wird Wasserleitungen, Kanalisation, Werkleitungen, Beleuchtung und die Fahrbahn erneuern.

Die Arbeiten sind in Etappen geplant. Ab dem 13. Juli wird die Feldblumenstrasse im Baustellenbereich für den Durchgangsverkehr und für den Bus in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Die Umleitung führt via Schul- und Riedthofstrasse und dauert bis zum Ende der Bauzeit im Oktober.

Die Bushaltestelle Feldblumenstrasse wird während der Bauarbeiten nicht bedient. Auch werden die Parkplätze im betroffenen Strassenabschnitt vorübergehend aufgehoben.

Für Anwohner und Schulpersonal offen

Für die Anwohner und die Lehrerinnen des «Ruggenacher» ist die Zufahrt über die Strasse Im Dreispitz möglich. Es sei jedoch mit Behinderungen zu rechnen, hält die Gemeinde in einer Mitteilung fest. Im Baustellenbereich gilt Einbahnverkehr in Fahrtrichtung Watterstrasse, Richtung Zentrum also.

Für den Einbau der Fahrbahnbeläge wird die Feldblumenstrasse für Anwohner und Schulpersonal gesperrt. Wann diese Arbeiten stattfinden, ist noch offen. Die Tiefbauarbeiten werden von der Aarvia Bau AG in Wettingen und die Rohrlegearbeiten von der Peter Alber AG in Höri ausgeführt.

( anb )