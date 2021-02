Kanton Schwyz – Mehrere Felsbrocken lösen sich vom Fronalpstock und donnern ins Dorf Am Fusse des Fronalpstock ist die Polizei im Einsatz. Riesige Felsbrocken bahnten sich ihren Weg bis unmittelbarer Nähe von Wohnhäusern in Degenbalm oberhalb Morschach.

Die Felsbrocken haben Wohnsiedlungen nur knapp verfehlt. Video: 20 Minuten

Am Donnerstagnachmittag haben sich am Fronalpstock mehrere Felsbrocken gelöst und sind ins Tal gedonnert, wie 20 Minuten berichtet. Laut der Kantonspolizei Schwyz sind die Felsbrocken in Degenbalm in der Gemeinde Morschach zum Liegen gekommen. Gemeinsam mit dem Amt für Naturschutz werde die Lage jetzt beurteilt, heisst es weiter.

Die westliche Seite des Fronalpstocks endet am Urnersee. (Screenshot Google Maps)

Laut Bericht haben die Felsbrocken nur knapp Wohnsiedlungen verfehlt. Laut eines Augenzeugen seien insgesamt fünf Felsbrocken ins Tal gestürzt; mehrere machten erst kurz vor Wohnhäusern halt. Zu Schäden oder Verletzten kann die Polizei zurzeit noch keine Informationen geben.



Schöner Ausblick: Der 1920 Meter hohe Fronalpstock in den Schwyzer Alpen ist ein beliebtes Wanderziel. Foto: Arno Balzarini (Keystone/Archiv)

nag