Ausstellung in Eglisau – «Femme de Couleur» oder Schwarz und Weiss Sasha Huber ist in Eglisau aufgewachsen und stellt nun in der Galerie am Platz aus. Auch dabei setzt sie sich mit der kolonialen Vergangenheit auseinander. Ursula Huber

Sasha Huber, künstlerische Aktivistin mit internationaler Karriere, stellt erstmals in der Galerie am Platz in Eglisau aus. Sibylle Meier (sim) 11.7.21

Seit Jahren verläuft die internationale Karriere von Sasha Huber mit Auszeichnungen und Kunststipendien steil bergauf. Wohn- und Wirkungszentrum ist Helsinki, ihre Kreise zieht sie jedoch samt Familie immer weiter. «Schön, wieder einmal zu den Eglisauer Wurzeln zurückzukommen», sagt sie jetzt. Denn in Eglisau ist Huber aufgewachsen und hat ihr erstes grosses Werk als Schülerin in Eigeninitiative der Schulbehörde vorgeschlagen – einen bunten Turnschuh in weisser Socke auf der Wand des Sportplatz-Häuschens. Nach der Kunstgewerbeschule und der Ausbildung als Grafikerin in Zürich folgten Projekte in verschiedenen Agenturen und Ateliers.