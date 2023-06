Hilfsaktion aus Kloten – Fenster aus der Region für die Ukraine gesammelt Seit Ende April haben Mitglieder und Freiwillige des Vereins «klotenhelpsukraine» in einer Wohnüberbauung in Kloten fast 200 Fenster selbst ausgebaut. Verein Klotenhelpsukraine

Fenster vom Bramenring in Kloten werden in der Ukraine dringend gebraucht. Foto: pd

Was Ende Februar 2022 spontan mit einer Sammelaktion von Lebensmitteln für die Ukraine begann, ist inzwischen weit mehr geworden. Das Team um den Klotener Daniel Buchs hatte seit da bereits vier Hilfslieferungen selbst in die Ukraine gebracht; zuletzt im April dieses Jahres sogar bis nach Kramatorsk in der Ostukraine nahe Bachmut (diese Zeitung berichtete darüber).

In den vergangenen fünf Wochen haben die Vereinsgründerinnen und -gründer Daniel Buchs, Margrit Büsser und Rahmatullah Ebrahimi sowie etwa zehn Freiwillige bei über 335 Stunden Einsatz auch knapp 200 Fenster bei der Überbauung Bramenring in Kloten ausgebaut und auch von Privaten aus dem Unterland eingesammelt. Sie möchten mit dem Projekt «Windows4Ukraine» zusätzlich einen Beitrag zum Wiederaufbau in der Ukraine leisten. «Die Transportkosten von knapp 13’000 Franken für zwei Transporte sind jedoch bei weitem leider noch nicht gedeckt. Wir hoffen noch auf entsprechende Spendenbeiträge», äusserte sich Buchs.



Freiwillige helfen beim Ausbau der alten Fenster. Foto: pd

Gleichzeitig wird Daniel Buchs Mitte Juni noch einmal nach Kramatorsk in die Ostukraine reisen und dort gewünschte Sachspenden liefern, da der Nachschub aus der Westukraine nach wie vor sehr schwierig ist. Das Team von «klotenhelpsukraine» hat das ehrgeizige Ziel, rund 1000 Pakete mit Hygieneartikeln bereitzustellen. Hierzu werden kommenden Freitag und Samstag, 9. und 10. Juni, in der Stadthaus-Passage in Kloten Sammelaktionen durchgeführt. «Wir benötigen vor allem Zahnpasta, Zahnbürsten, Kernseife, Duschmittel, Tampons und Binden, Feuchttüchlein, Windeln für Kinder, Inkontinenz-Windeln für Erwachsene, Erste-Hilfe-Sets, Verbandsmaterial und medizinische Handschuhe.» Einen Flyer der benötigten Hilfsgüter kann man auf der Webseite unter www.klotenhelpsukraine.ch finden.

Der Kindergarten in Borodjanka, in dem sich die Klotener engagieren. Foto: pd

Doch die Klotener Gruppe engagiert sich auch vor Ort für einen Kindergarten in Borodjanka, welcher zurzeit gerade wieder aufgebaut wird, nachdem er vor einem Jahr bei der Invasion durch russische Truppen massiv zerstört wurde. Dank einem Antrag durch den Verein beteiligt sich auch die Stadt Kloten ausnahmsweise und einmalig an der Finanzierung des Wiederaufbaus. Und der Verein selbst sammelt Spielsachen, welche Ende Sommer kurz vor der Wiedereröffnung dorthin geliefert werden.

