B & B in der Schweiz – Ferien wie bei Freunden sind hoch im Kurs In Rita Buchers Spycherli im Solothurnischen überzeugt nicht nur das Frühstück. Die Bäuerin gehört zu den 700 Schweizer Anbietern von Bed & Breakfast, die auch wegen Corona auf einen guten Sommer hoffen können. Christoph Ammann

Alles aus eigener Produktion: Die Bäuerin Rita Bucher bringt ihren Gästen das Frühstück ins Spycherli. Foto: Jacqueline Vinzelberg

Sorgfältig packt Rita Bucher den Frühstückskorb: Joghurt, Butter, Konfitüre, Trockenfleisch und Wurst, alles aus eigener Produktion, dazu Müesli und Käse. «Brot gibt es nur in einer Variante», sagt die 59-Jährige fast entschuldigend. «Dafür backe ich es stets selber.» Sie trägt das Essen die 200 Meter vom Bauernhof zu Ritas Spycherli unten an der Hauptstrasse, wo für die Feriengäste der Tag mit einem Festmahl starten kann.

Die Bäuerin führt in Stüsslingen SO seit 2016 ein Bed & Breakfast, das ihren Namen trägt. Auf dem Hof selber steht Gästen ein weiteres Doppelzimmer mit Bad zur Verfügung. «Neben der Tätigkeit als Hausfrau und Bäuerin arbeitete ich als Operationsschwester» sagt die vierfache Mutter, die sich auf die Geburt des zweiten Enkelkindes im Sommer freut. «Irgendwann wurde die Belastung im Spital zu gross, jetzt geniesse ich es, für einen schönen Aufenthalt der Gäste zu sorgen.»

Das Kleinod selber umgebaut und eingerichtet

Das Spycherli wurde 1770 erbaut. Toni und Rita kauften die Liegenschaft mit Umschwung und verwandelten das frei stehende baufällige Häuschen mit Talent in ein Kleinod. «Toni hat fast den ganzen Umbau selber gemacht, ich habe das Spycherli eingerichtet», erzählt Rita Bucher.

Im Parterre finden sich Küchenzeile und Wohnstube mit einem gemütlichen runden Tisch, im Obergeschoss ein modernes Bad und das Schlafzimmer mit Sofa und Schreibtisch. Viel Holz, überall ausgeschnittene Herzen und zur Begrüssung der Neuankömmlinge Änisguetsli mit dem Spycherli-Sujet und Süssmost und Milch im Kühlschrank, dazu ein Obstteller und im Sommer frische Blumen.

Toni und Rita Bucher haben das 1770 erbaute Spycherli vom baufälligen Häuschen in ein Kleinod verwandelt. Foto: Jacqueline Vinzelberg

Viel Holz, Herzchen und frische Blumen: Blick ins heimelige Schlafzimmer. Foto: Jacqueline Vinzelberg

«Gastgeberinnen und Gastgeber wie Rita Bucher sind mit Leidenschaft dabei», sagt Dorette Provoost. Die 63-jährige Baselbieterin gehört seit 1999 zum Schweizer Bed-&-Breakfast-Universum. Vor sieben Jahren übernahm sie die Firma BnB Switzerland mit Sitz in Arlesheim und führt diese seither gemeinsam mit ihrer Tochter Jennifer.

Aktueller Hauptjob der 30-Jährigen: die neue Website, die im April online geht. Design, Bildsprache und Buchungsmöglichkeiten werden modernisiert. «Künftig können die Gastfamilien entscheiden, ob sie auch Sofortbuchungen akzeptieren», sagt Jennifer.

Dreimal B & B im Mittelland Infos einblenden Ritas Spycherli, Stüsslingen SO: 45 Quadratmeter grosser Wohntraum in ländlicher Idylle. Ideal für Jura-Wanderer und Velofahrer auf Aaretour. DZ mit Frühstück 170 Fr. Zum Graf, Aarau: In einem liebevoll renovierten Altstadthaus aus dem 14. Jahrhundert. Für Kulturinteressierte. DZ mit Frühstück ab 162 Fr. Brachers BnB, Oberburg BE: Bauernhaus im unteren Emmental, Bijou ist das Ofenhaus mit vier Betten. Für Freunde von Gotthelf-Romantik. DZ mit Frühstück ab 150 Fr. Allgemeine Infos: bnb.ch

Die Firma lebt von den vergleichsweise bescheidenen Jahresbeiträgen der Mitglieder; Buchungskommissionen gibt es nicht. 2015 publizierte BnB Switzerland letztmals einen gedruckten Unterkunftsführer, heute sucht die Kundschaft nur noch im Netz und in der App nach Privatunterkünften.

B&B-Anbieter sind in der Regel keine gewieften Tourismusprofis, sondern Gastgeber, die den persönlichen Kontakt mit internationaler Kundschaft schätzen und vor Ankunft per Mail oder Telefon kommunizieren.

«Auf diese Weise spürt man den Gast», sagt Rita Bucher, «gegenseitige Missverständnisse lassen sich eher vermeiden.»

Die 700 bei BnB Switzerland gelisteten Unterkünfte sind offiziell klassifiziert, das Bewertungssystem vom Schweizer Tourismus-Verband anerkannt. Die Skala reicht von einem bis zu fünf Sternen. «Mit Hotelsternen hat unsere Bewertung aber nichts zu tun», räumt Dorette Provoost ein. «Bed & Breakfasts sind viel kleiner und können nicht die gleiche Infrastruktur bieten.»

Die Vermieter füllen den Klassifikationsfragebogen bei der Einschreibung eigenständig aus. Regionale Kontrolleure überprüfen diese Selbstdeklaration. «Die Betreiber neigen allerdings eher dazu, ihr Licht unter den Scheffel zu stellen, als zu übertreiben», konstatiert BnB-Switzerland-Chefin Provoost.

Dorette Provoost (links) führt zusammen mit ihrer Tochter Jennifer die Firma BnB Switzerland, bei der rund 700 Unterkünfte gelistet sind. Foto: Jacqueline Vinzelberg

Ritas Spycherli trägt vier Sterne, zur Maximalbewertung fehlt zum Beispiel eine kleine Wellnessanlage oder ein Pool. Extravaganzen dieser Art würden aber kaum zum Bauernhof im ländlichen Stüsslingen passen.

Luxus geht hier so: Die Gäste trinken auf der Spycherli-Terrasse den hausgemachten Süssmost, blicken in Buchers Obstgarten und hören das 4-Uhr-Läuten vom Turm von St. Peter und Paul. Auf dem nahen Hof muhen Mutter- und Milchkühe. Vor einem halben Dutzend Jahren stellten Toni und Rita den 26 Hektaren grossen Betrieb auf biologische Bewirtschaftung um. Auch Sohn Flavio, studierter Umweltingenieur, der den Hof kürzlich übernommen hat, drängte auf Nachhaltigkeit.

50 Prozent mehr Zugriffe auf der Website

Wie ist Rita Bucher auf die Idee gekommen, fernab der Touristenströme am Jurasüdfuss ein Bed & Breakfast aufzubauen? «Toni und ich entdeckten diese Unterkunftsart bei einer Velotour in der Romandie», erzählt die spät berufene Gastgeberin. Nun beherbergt sie selber Velotouristen, dazu Paare jeglichen Alters mit dem Drang zur Auszeit auf dem Land oder auch Kursteilnehmer, die tagsüber in Aarau oder Olten weilen. Vor allem in der wärmeren Jahreszeit, sagt Rita, sei das Spycherli sehr gut gebucht: «Es läuft von Jahr zu Jahr besser.»

Und Dorette Provoost doppelt nach: «Wir rechnen auch 2021 mit einem grossen Andrang auf unsere Unterkünfte. Hierzulande kennt man Ferien in traditionell geführten Bed-&-Breakfast-Betrieben im Unterschied zum angelsächsischen Sprachraum noch nicht so gut. «Ausserdem würden die Gäste in Zeiten von Covid-19 überschaubare Unterkünfte schätzen, viel Potenzial sei vorhanden.»

Der Zmorge ist parat: Spycherli-Gäste starten mit einem Festmahl in den Tag. Foto: Jacqueline Vinzelberg

Schweizerinnen und Schweizer verbrachten 2020 Corona-bedingt vor allem Ferien im eigenen Land und bescherten BnB Switzerland in manchen Monaten 50 Prozent mehr Zugriffe auf die Website als vor der Pandemie. Für Dorette und Jennifer wärs auch dank der neuen digitalen Möglichkeiten an der Zeit, die weissen Flecken auf der nationalen BnB-Landkarte zu tilgen. «In Graubünden etwa, wo besonders viele herkömmliche Ferienwohnungen angeboten werden, haben wir einen schweren Stand», bedauert Jennifer.

Immerhin, von der Verpflichtung, Frühstück anzubieten, sind die Betriebe ab Mai entbunden, sofern ein gleichwertiges Zertifikat des Schweizer Tourismus-Verbands vorgewiesen werden kann. Neulingen, die beiden Bs Rechnung tragen wollen, sei die Bildungsreise ins solothurnische Niederamt empfohlen, wo sich der Blick in Rita Buchers Frühstückskorb lohnt.