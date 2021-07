Nachgefragt bei Zürcher Tierheimen – Vor der Reise noch schnell das Tier abgeben Endlich Ferien! Doch wohin mit dem Hündchen? Viele Tierhalterinnen und Tierhalter haben sich dieses Jahr zu spät um einen Ferienplatz für ihr Haustier gekümmert. Hélène Arnet

Sonja Bugmann vom Tierheim der Helena-Frey-Stiftung in Rümlang spielt mit einem ihrer Schützlinge. Foto: Urs Jaudas

Lockdown, er fühlte sich einsam, kaufte sich ein Hündchen, einen Spitz. «Die Preise für kleine Hunde gingen durch die Decke», beobachtet die Leiterin des Stadtzürcher Tierheims Surber, Daniela Siegrist. Sie erzählt von einem Mann, der 2000 Franken für einen Spitz bezahlt hat. Und dann, Ende Lockdown, Ende Homeoffice. Wer schaut nun auf den Spitz?

Die Befürchtung, dass es nun massenhaft «Corona-Hunde» und «Corona-Katzen» gibt, die ausgesetzt oder in Heimen abgegeben werden, hat sich bis jetzt nicht bewahrheitet. Rommy Los vom Zürcher Tierschutz stellt allerdings in letzter Zeit fest, dass es diesbezüglich anzieht. Er spricht von «Abgabetieren»: Hunde, Katzen und andere Haustiere, die in ein Heim gebracht werden mit der Bitte, sie aufzunehmen und einen neuen Platz für sie zu suchen.