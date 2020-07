Abo Openair in Kloten Drive-in-Festival am Flughafen steht kurz vor dem Take-off

Direkt am Flughafen startet am Freitag das wohl grösste Openair dieser Saison. Auf dem P17 neben der Rega in Kloten ragt bereits eine über 60 Meter breite Bühnenfront in die Höhe.