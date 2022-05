«Preis-Hausse» in den Bergen – Ferienwohnungen sind deutlich teurer geworden Im Schnitt stieg 2021 der Preis für Ferienwohnungen um 10 Prozent. Einen Einfluss auf diese Entwicklung hatten sowohl die Corona-Pandemie als auch die Zweitwohnungsinitiative.

Die Preise für Ferienwohnungen in der Schweiz sind im letzten Jahr stark angestiegen. Am teuersten sind die Wohnungen in St. Moritz. (Archivbild) Foto: Giancarlo Cattaneo (Keystone)

Die Preise für Ferienwohnungen in den Bergen haben im vergangenen Jahr stark angezogen. Begünstigt wurde diese Entwicklung durch die coronabedingt höhere Nachfrage und eine Verknappung des Angebots wegen des Baustopps für Zweitwohnungen.

Im Durchschnitt sind Ferienwohnungen in den Alpen im Jahr 2021 um 10 Prozent teurer geworden, heisst es in einer Studie der UBS vom Dienstag. Das sei der stärkste Anstieg seit 2008. Dabei mussten Käufer in allen Regionen tiefer in die Tasche greifen.

St. Moritz am teuersten

Der teuerste Ort in den Alpen bleibt gemäss der Erhebung St. Moritz im Engadin. Für eine Ferienwohnung im gehobenen Standard muss man dort derzeit 19'500 Franken pro Quadratmeter bezahlen – das sind fast 11 Prozent mehr als im Vorjahr. Dahinter folgen Gstaad mit 17'000 Franken (+5%) und auf Platz drei die Jungfrau-Region, wo die Quadratmeterpreise innert Jahresfrist mit einem Plus von 16 Prozent auf 15'900 Franken überdurchschnittlich gestiegen sind.

Verteuerungen von über 15 Prozent wurden auch in Arosa, Engelberg und Flims/Laax verzeichnet. Am anderen Ende der Skala legten die Feriendomizile in Adelboden/Lenk nur um knapp 1 Prozent zu.

Am günstigsten sind die Wohnungen laut Studie in den Walliser Orten Evolène und Leukerbad, mit jeweils knapp 6000 Franken pro Quadratmeter.

Corona und Zweitwohnungsinitiative

Die Studienautoren führen die steigende Nachfrage nach Schweizer Ferienimmobilien zum einen auf die Corona-Pandemie zurück. So hätten die Reisebeschränkungen und die Homeoffice-Pflicht einen «grossen Ansturm» auf Ferienwohnungen ausgelöst, so die UBS. Die Entkoppelung zwischen Arbeits- und Wohnort habe auch dazu geführt, dass sich viele Haushalte für einen Erstwohnsitz in den Bergen entschieden haben.

Zum anderen habe der «De-facto-Baustopp» aufgrund des Zweitwohnungsgesetzes in den touristischen Regionen das Angebot an verfügbaren Ferienwohnungen eingeschränkt. Gemessen am Bestand seien dort nur rund 0,25 Prozent zum Bau bewilligt worden, was einem langjährigen Tiefstwert entspreche, heisst es. Zudem hätten vor allem Erstwohnungen eine Baubewilligung erhalten.

Verlangsamung erwartet

Auch im laufenden Jahr dürften die Preise weiter steigen, allerdings etwas langsamer als noch im Vorjahr. So rechnen die Experten für 2022 im Durchschnitt mit einem Anstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich. Je höher das Preisniveau, desto kleiner werde auch die Gruppe, die sich eine Ferienwohnung leisten könne.

Hinzu komme, dass einige Eigentümer mit Blick auf die aktuelle «Preis-Hausse» ihre Wohnungen verkaufen wollen, was wiederum das Angebot erhöht. Auch die höheren Zinsen und gestiegenen Unterhaltskosten dürften viele Besitzer zu einem Verkauf bewegen, so die Autoren der Studie.

So lägen die gesamten Nutzungskosten einer durchschnittlichen Ferienwohnung mittlerweile gut ein Drittel höher als noch vor Beginn des Zweitwohnungsbooms im Jahr 2020.

SDA/sep

