Re-Start um 16:20 Uhr

In zehn Minuten geht es hier also weiter. Das Rennen wird damit nach 27 Runden quasi neugestartet und zwar in einer komplett veränderten Reihenfolge. Alle konnte jetzt am Auto etwas schrauben und die Reifen wechseln. Hamilton startet vor Stroll und Gasly. Dahinter beide Sauber. Das ist eine grosse Nummer für Alfa-Sauber!

Dahinter Sainz und Norris. Bottas nur von der Acht.