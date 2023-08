Fest für die Ukraine in Winkel – «Die Menschen werden müde und fühlen sich entmutigt» Der Verein Good Friends for Ukraine lud zur Spendengala ein. Wir sprachen mit Präsidentin Julia Peters über Spendenbereitschaft und Kriegsmüdigkeit. Jonathan Broger

Julia Peters im Garten vor der Villa Tusculum am Dorfrand von Winkel. Foto: Francisco Carrascosa

Seit über einem Jahr führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Neben den Regierungen des Westens bieten viele kleinere Organisationen ihre Hilfe an, darunter auch Good Friends for Ukraine aus Winkel. An der Spitze steht Julia Peters, eine Österreicherin mit ukrainischen Wurzeln, die seit vier Jahren in der Schweiz lebt und am Wochenende einen Charity-Event auf die Beine stellte. Wir sprachen mit ihr über das Fest, die Gemeinde Winkel und die aktuelle Spendenbereitschaft für die Ukraine.