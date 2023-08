Festhütte Regensdorf – Jetzt sind die 25 Festbeizen am Watterfäscht im Aufbau Rund um den Watter Dorfplatz wird gehämmert und gesägt. 120 bis 140 Helferinnen und Helfer sind mit den Aufbauarbeiten fürs Watterfäscht beschäftigt. Anna Bérard

Auf dem Watter Dorfplatz laufen die Aufbauarbeiten fürs Watterfäscht auf Hochtouren. Foto: Leo Wyden

Watt verwandelt sich dieser Tage in eine grosse Festhütte. Am Freitag um Punkt 17.45 Uhr fällt der Startschuss zum grossen Watterfäscht, das dieses Jahr unter dem Motto «weinzigartig» steht. Jetzt gilt es, 25 Festwirtschaften und 12 Ausstellungen aufzubauen. «Das Dorf ist ein Bienenhaus, alle sind fleissig am Arbeiten. Es ist sehr cool, das zu beobachten», sagt OK-Präsident Pascal Langmeier mit einem Strahlen im Gesicht.

Die Scheunen der ehemaligen Bauernhäuser müssen geräumt, eingerichtet und dekoriert werden. Für die Watter Landwirtschaftsausstellung, kurz WALA genannt, holt die im OK engagierte Familie Zollinger die Traktoren und Mähdrescher aus ihrer Scheune. Einen angrenzenden Schopf baut sie fürs Slow-Drink-Festival um, wo das Festmotto wörtlich genommen wird: Dort können die Gäste Wein aus dem Watter Rebberg neben anderen roten und weissen Tropfen degustieren.

In aufwendiger Arbeit zimmern die Watterinnen und Watter Ausstellungslokale und Festbeizen zusammen. Foto: Leo Wyden

Bis am Freitagabend muss natürlich auch die Konzertbühne stehen, wo das Fest offiziell eröffnet wird. Gleich nach den Begrüssungsreden des OK-Präsidenten Pascal Langmeier und des Regierungsrats Ernst Stocker wird das Rednerpult wieder abtransportiert und die Bühne für die erste Band freigegeben. Um 19.30 Uhr startet Hardstreet, eine Rockband, die mit bekannten Songs für Partystimmung sorgen wird. Gefolgt vom Main Act um 21 Uhr: der Schweizer Mundart-Rockband Megawatt, die mit dem Swiss Music Award für das beste Album auszeichnet wurde und derzeit zu den erfolgreichsten Schweizer Rockbands zählt.

Schönste Dorfbeiz erhält einen Preis

Doch zurück zum Festaufbau: Nachdem am Mittwoch die Sonne den Dauerregen der vergangenen Tage abgelöst hat, laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. «Wir sind froh, hat sich der Himmel geleert, sodass wir uns auf prächtiges Herbstwetter fürs Watterfäscht freuen können», sagt Pascal Langmeier. Heute ist der Festbeizenbau im Zentrum dran, morgen geht es ans Dekorieren und Ausschmücken. Wobei sich die Beizerinnen und Beizer grosse Mühe geben, schliesslich wird die schönste Festwirtschaft prämiert. Am Sonntag beehrt sie das OK mit einem Besuch «als Wertschätzung für den riesigen Aufwand», wie Pascal Langmeier sagt.

Noch herrscht Ruhe auf den Strassen in Watt. Ab Freitagabend aber verwandeln sie sich in eine Festhütte. Foto: Leo Wyden

Damit sich die Festbesucherinnen und Festbesucher zwischendurch vom Trubel zurückziehen und erholen können, richtet das OK mit einem Gärtner mitten im Festgelände eine grüne Oase mit Sitzgelegenheiten ein. Doch nicht alles kann an den Tagen vor Festbeginn erledigt werden. Nach dem Konzert am Freitagabend wird das Gelände für das Schwingfest hergerichtet, wo am Samstag das eidgenössische Jugendschwingen und am Sonntag das Schwingen für alle auf dem Programm stehen. «Am Samstagmorgen wird der Konzertplatz geräumt und der Sägemehlplatz aufgebaut.»

Passend zum Festmotto «weinzigartig»

Genau genommen laufen die Festvorbereitungen schon seit Monaten. Im Frühling hat das OK Blumen in mobilen Hochbeeten angepflanzt. Diese Blumen werden am Freitag das Festgelände in ein farbiges Meer verwandeln. Auch Rebensetzlinge wurden für das Fest angebaut. «Jede Festwirtschaft hat ein Brett erhalten, das sie gestalten konnte. Daraus wird das Wirteschild für die Beiz gefertigt. Dieses hängen wir an zwei mit Reben geschmückten Pfosten vor der Beiz auf – passend zum Motto «weinzigartig».

Mitten auf dem Dorfplatz erstellt eine Gartenbaufirma eine grüne Oase, wo sich die Leute vom Festtrubel erholen können. Foto: Leo Wyden

Beim grossen Kinderspielplatz, dem sogenannten Kids Place, sind die Arbeiten ebenfalls in vollem Gang. Der Sand für den 20 Kubikmeter grossen Sandhaufen mit Wasserspielen kommt per Lastwagen aus der Region. Die Regensdorfer Firma Robert Aebi liefert Traktoren zum Trampen für die Kinder. Die Traktoren werden nach dem Fest versteigert, der Erlös kommt einem Spielplatz in Watt zugute. «Wir freuen uns alle riesig auf das Watterfäscht – und natürlich auf viele Festbesucherinnen und Festbesucher», so der OK-Chef.

