Festhütte Unterland – Kleinere Feste profitieren vom Grossandrang am Flughafen Ein grosses Festwochenende im Unterland neigt sich dem Ende zu. Nun ziehen die Veranstalterinnen und Veranstalter Bilanz. Andrea Meili

1 / 3 Der Ansturm am Watterfäscht war gross . Foto: Francisco Paco Carrascosa

Am Wochenende war das Zürcher Unterland eine grosse Festhütte. Das Angebot war zahlreich und vielfältig. Vom ersten Dorffest seit fast 20 Jahren in Hüntwangen, über das alle vier Jahre stattfindende Watterfäscht und das erste Truckfestival in Niederhasli bis hin zu den Dorfchilbis in Nürensdorf und Oberglatt war für fast alle etwas dabei. Und nicht zu vergessen natürlich das grosse Flughafenfest, das Hunderttausende Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Schweiz angezogen hat.