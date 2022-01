Konzern aus Niederweningen – Fettes Jahr für Bucher Industries, doch die Aktie bricht ein Der weltweit tätige Technologiekonzern mit Sitz in Niederweningen vermeldet höhere Umsätze als vor der Pandemie. Martin Liebrich

Bucher Industries blickt auf ein Rekordjahr zurück, rechnet aber mit einer leicht nachlassenden Nachfrage. Foto: David Küenzi (Archiv)

So viel vorweg: Bucher Industries spürt die Krise nicht. Der weltweit tätige Konzern mit Sitz in Niederweningen hat am Donnerstag eine Ad-hoc-Mitteilung zum Geschäftsjahr 2021 verschickt. Titel: «Ausserordentlich hohe Nachfrage». Tatsächlich übertraf der Umsatz sogar jenen von 2019, dem Jahr vor der Pandemie. Und dieser galt bereits als hoch. «Der Auftragseingang nahm um mehr als ein Drittel zu», heisst es weiter. Zwar hätten sich die Divisionen mit grossen Herausforderungen in Lieferkette und Logistik sowie mit Personalengpässen konfrontiert gesehen. Sie hätten diese jedoch sehr gut bewältigt. «Die Betriebsgewinnmarge dürfte den Zielwert von 10 Prozent übertreffen, mit einem entsprechend markanten Anstieg des Konzernergebnisses.»

Das Unternehmen bezeichnet sich selbst als Technologiekonzern mit führenden Marktstellungen in Spezialgebieten des Maschinen- und Fahrzeugbaus. Die Aktivitätsgebiete umfassen spezialisierte Landmaschinen, Kommunalfahrzeuge, Hydraulikkomponenten, Produktionsanlagen für die Glasbehälterindustrie, für die Wein- und Fruchtsaftherstellung sowie Automatisierungstechnik. Bucher ist in fünf Divisionen unterteilt, von denen alle einen «markant ansteigenden Auftragseingang» verzeichnen. Genauer gesagt, lag er knapp ein Drittel über dem Niveau von 2019. Als Erklärung dafür wird eine sehr gute wirtschaftliche Entwicklung genannt, aber auch Nachholeffekte sowie vorsorgliche Bestellungen.

Die Divisionen erhöhten auch den Personalbestand – vorwiegend mit temporären Mitarbeitenden, konnten die Stellen jedoch vor allem in den USA nicht im gewünschten Mass besetzen. «Es wurde zunehmend schwierig, qualifizierte Mitarbeitende zu rekrutieren», heisst es dazu.



Schwächere Nachfrage auf hohem Niveau erwartet

Der Konzern erwartet, dass sich die Nachfrage auf sehr hohem Niveau abschwächen wird. Dank des aussergewöhnlich hohen Auftragsbestands per Ende 2021 werden die Kapazitäten insbesondere im ersten Halbjahr stark ausgelastet bleiben, heisst es. Die Schwierigkeiten bei der Beschaffung und der Logistik dürften nach Einschätzung von Bucher Industries vorerst zumindest fortbestehen. Die Einschätzung einer rückläufigen Nachfrage kam bei den Aktionärinnen und Aktionären offensichtlich nicht gut an. Der Titel gab zeitweise um fast 10 Prozent nach.

