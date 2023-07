Brand vor niederländischer Küste – Feuer auf Frachtschiff mit fast 3000 Autos an Bord Vor der Küste der Niederlande brennt ein Schiff. Die Crew wurde evakuiert, eine Person kam ums Leben. Das Feuer könnte in einem Elektroauto entstanden sein. UPDATE FOLGT

Einsatzkräfte bringen Besatzungsmitglieder in Lauwersoog an Land. Foto: AFP

Vor der niederländischen Wattenmeerinsel Ameland ist Feuer auf einem Frachtschiff mit rund 3000 Autos ausgebrochen. Ein Mensch sei ums Leben gekommen, teilte die Küstenwache am Mittwoch mit. Die übrigen 22 Mitglieder der Besatzung konnten demnach gerettet werden, einige seien verletzt worden. Rettungskräfte sind im Einsatz, um das Feuer zu löschen und ein Sinken des Schiffes zu verhindern.

Einige Besatzungsmitglieder seien von Bord gesprungen, der grösste Teil war nach Angaben der Küstenwache mit Helikoptern von Bord geholt worden.

Das Schiff die «Fremantle Highway» war unterwegs aus Bremerhaven nach Port Said in Ägypten. Nach ersten Erkenntnissen der Küstenwache soll das Feuer in der Nacht in einem elektrischen Auto entstanden sein. Das Feuer habe sich danach schnell ausgebreitet. Die Besatzung versuchte den Angaben der Küstenwache zufolge, das Feuer zu löschen. Doch das sei fehlgeschlagen.

Dieses Bild soll den brennenden Frachter vor Ameland zeigen. Foto: Nico Guud (Twitter)

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.