Dachbrand in Oberglatt – Feuer fordert keine Verletzten Bei einem Dachbrand eines Zweifamilienhauses ist am späten Donnerstagabend in Oberglatt ein Sachschaden von mehreren zehntausend Franken entstanden.

Die Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle. Kapo Zürich

Kurz nach 22.30 Uhr ging am Donnerstagabend bei der Einsatzzentrale von Schutz & Rettung die Meldung ein, dass im Dachbereich eines Zweifamilienhauses in Oberglatt ein Brand ausgebrochen sei. Die sofort ausgerückten Rettungskräfte hätten das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht, heisst es in einer Mitteilung der Polizei. Sämtliche Bewohner der Liegenschaft konnten diese unverletzt verlassen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Franken geschätzt.

Gemäss den ersten Abklärungen durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei dürfte das Feuer im Zusammenhang mit einem altersbedingten Mangel im Bereich des Kamins stehen. Nebst der Kantonspolizei standen die Feuerwehren Oberglatt und Rümlang sowie vorsorglich ein Rettungsfahrzeug von Schutz & Rettung Zürich im Einsatz.

mcp

