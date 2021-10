Brand in Adlikon bei Regensdorf – Feuer richtet grossen Schaden an Am Mittwochabend ist in Adlikon beim Brand eines Terrassendachs hoher Sachschaden entstanden. Es ist niemand verletzt worden.

Der Brand erstreckte sich über das ganze Terrassendach. Foto: PD/Kapo ZH

In Adlikon bei Regensdorf ist am Mittwochabend auf einem Terrassendach eines Gemeinschaftszentrums ein Feuer ausgebrochen. Der Brand wurde kurz nach 21 Uhr gemeldet. Die sofort ausgerückte Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen, teilt die Kantonspolizei Zürich mit. Aus Sicherheitsgründen mussten zwei Wohnungen vorübergehend evakuiert werden. Am Kunststoffdach und am angrenzenden Gebäude ist Sachschaden von rund hunderttausend Franken entstanden. Die Brandursache ist noch unklar und wird durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Zürich untersucht.

far

