Brand in Schwerzenbach – Feuer richtet in Restaurant grossen Schaden an Beim Brand in einem Restaurant mit Wohnunterkünften ist am Sonntagnachmittag in Schwerzenbach ein Schaden von über einer Million Franken entstanden.

Das Gebäude wurde durch den Brand erheblich beschädigt, was diese Drohnenaufnahme zeigt. Foto: pd/Kantonspolizei Zürich

Verletzte gab es bei dem Brand in Schwerzenbach am Sonntag keine – was vor allem dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr zu verdanken ist.

Kurz vor 16.30 Uhr ging die Meldung ein, dass es in dem Gebäude, das wegen Renovationsarbeiten eingerüstet ist, zu einem Brand gekommen sei. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, breitete sich das Feuer rasch aus und griff auch auf den Dachstock über. Die Löschkräfte brachten alle Personen im Gebäude ins Freie. Die Bewohner der umliegenden Liegenschaften wurden ebenfalls evakuiert.

Das Feuer konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Der Sachschaden dürfte eine Million Franken übersteigen. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar. Die Mieter konnten bei Bekannten oder in einem Hotel untergebracht werden.

Brand vermutlich in Küche ausgebrochen

Gemäss ersten Erkenntnissen durch die Spezialisten des Brandermittlungsdienstes der Kantonspolizei Zürich ist das Feuer in der Restaurantküche ausgebrochen. Der genaue Brandherd wird ermittelt. Wegen des Brandes mussten die umliegenden Strassen gesperrt werden. Umleitungen wurden durch die Feuerwehren eingerichtet.

Wegen des Brandes kam es zu einem Grosseinsatz verschiedener Einsatzkräfte. Vor Ort waren neben der Kantonspolizei Zürich die Feuerwehren Schwerzenbach, Volketswil, Greifensee und Dübendorf sowie die Stützpunktfeuerwehr Uster. Ebenfalls im Einsatz standen Rettungsfahrzeuge von Schutz & Rettung Zürich, Sanitätsfahrzeuge von Winterthur und Uster, ein Notarzt von Regio 144, die Stadtpolizei Uster sowie die Kommunalpolizei Volketswil, ein Statiker, Behördenmitglieder von Schwerzenbach und der zuständige Statthalter.

mst

