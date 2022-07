Bis auf Weiteres – Feuer und Feuerwerk sind in ganzer Region verboten In allen Gemeinden im Unterland wurde aufgrund der akuten Brandgefahr ein generelles Feuer- und Feuerwerksverbot erlassen. Martina Macias

In allen Gemeinden in der Region gilt ein absolutes Feuer- und Feuerwerksverbot. Foto: Beat Mathys

Schweizweit herrscht grosse Waldbrandgefahr. Die Gefahr verschärft sich auch im Unterland täglich – die vereinzelten lokalen Niederschläge kommen nicht gegen die extreme Trockenheit nach den Hitzetagen an. Deshalb haben sich in den vergangenen Tagen immer mehr Gemeinden in der Region für ein absolutes Feuerverbot und damit gegen Feuerwerk rund um den 1. August ausgesprochen. Anders als am Freitag fälschlicherweise vermeldet werden auch in Kloten kein Fackelzug und kein Höhenfeuer stattfinden.